Salon Antiquité Brocante Tonneins, 26 février 2022, Tonneins.

Salon Antiquité Brocante Cours de Verdun Complexe La Manoque Tonneins

2022-02-26 09:00:00 – 2022-02-27 19:00:00 Cours de Verdun Complexe La Manoque

Tonneins Lot-et-Garonne

EUR 2 2 Le traditionnel Salon des Antiquaires accueille de nombreux amateurs de meubles anciens, vaisselle, linges, bijoux, tapis et autres objets d’art d’une grande qualité.

La Manoque est investie pendant 2 jours pour le plus grand plaisir des collectionneurs, chineurs et amoureux de meubles anciens.

– Exposition réservée aux professionnels.

+33 5 53 64 47 73

Tonneins Animations

