SALON ANNUEL DE PEINTURE DE L’ASSOCIATION RIAGE Parçay-Meslay, samedi 2 mars 2024.

SALON ANNUEL DE PEINTURE DE L’ASSOCIATION RIAGE Parçay-Meslay Indre-et-Loire

Le célèbre Salon annuel de peinture & sculpture Riage ouvrira ses portes à partir du 2 mars à la salle des fêtes, une belle occasion de découvrir 190 œuvres et plus de 70 artistes !!!

Un beau programme de matières et de couleurs à découvrir jusqu’au dimanche 10 mars !

Le célèbre Salon annuel de peinture & sculpture Riage ouvrira ses portes à partir du 2 mars à la salle des fêtes, une belle occasion de découvrir 190 œuvres et plus de 70 artistes !!!

Cette année, l’invitée d’honneur sera Anne-Sophie Vandenberghe, une animatrice et formatrice en Loisirs créatifs et Beaux arts. Elle est spécialisée dans le « Mix Média », une forme d’art qui explore les interactions entre différents médiums et matières, tels que l’acrylique et les peintures réactives. Anne-Sophie rend l’art accessible en mélangeant peintures, collages et intégrations de matières naturelles pour obtenir des effets uniques.

Un beau programme de matières et de couleurs à découvrir jusqu’au dimanche 10 mars ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:30:00

fin : 2024-03-10 18:30:00

6 Rue des Sports

Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement SALON ANNUEL DE PEINTURE DE L’ASSOCIATION RIAGE Parçay-Meslay a été mis à jour le 2024-03-01 par ADT 37