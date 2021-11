Saint-Étienne Parc des expositions,Hall B Loire, Saint-Étienne (Salon alternatif) Tatou Juste Parc des expositions,Hall B Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

(Salon alternatif) Tatou Juste Parc des expositions,Hall B, 20 novembre 2021, Saint-Étienne. (Salon alternatif) Tatou Juste

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Parc des expositions, Hall B

Nous serons au Salon Tatou Juste, le rendez vous des solutions heureuses. Ça se passe : au Hall B du Parc des expositions de Saint Étienne, du samedi 20 au dimanche 21 novembre, de 10h à 19h. Qu’est ce qu’un atelier découverte d’initiatives ? Les porteurs d’initiatives tournent 3 fois 20 minutes pour échanger avec tout les participants répartis en 3 groupes fixes. Sur les 10 premières minutes, l’initiative est présentée par les porteurs et les 10 autres minutes, les participants imaginent des solutions à une problématique du projet ou d’autres initiatives Un stand exposant au Salon des solutions heureuses Parc des expositions,Hall B Plaine Achille, 31 Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T10:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Parc des expositions,Hall B Adresse Plaine Achille, 31 Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE Ville Saint-Étienne lieuville Parc des expositions,Hall B Saint-Étienne