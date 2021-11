Saint-Étienne Parc des expositions,Hall B Loire, Saint-Étienne (Salon alternatif) Tatou Juste Parc des expositions,Hall B Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

AttacLoire sud aura son **stand** au Salon Tatou Juste. au Hall B du Parc des expositions de Saint Étienne, du samedi 20 au dimanche 21 novembre, de 10h à 19h. Nous y animerons une **discussion**, samedi 16h30 / Square Platane : **Énergies vertes, énergies vertueuses ?** Les arguments de vente des « énergies vertes » sont souvent pensés dans la logique du « monde d’avant ». Comment penser les alternatives énergétiques à plusieurs niveaux pour le « monde d’après » ?

Entrée 3 euros pour un jour ou 5 pour les deux jours (moins de 12 ans gratuit)

Avec stand exposant et une séance animée par Attac-Loire-sud … Parc des expositions,Hall B Plaine Achille, 31 Boulevard Jules Janin, 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

