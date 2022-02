Salon Alternance, Apprentissage et Métiers d’Amiens Mégacité d’Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Salon Alternance, Apprentissage et Métiers d’Amiens Mégacité d’Amiens, 25 février 2022, Amiens. Salon Alternance, Apprentissage et Métiers d’Amiens

du vendredi 25 février au samedi 26 février à Mégacité d’Amiens

Vous hésitez entre des études en formation initiale ou en alternance ? Vous êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ? Vous souhaitez accompagner un jeune dans son projet d’orientation ? Quelles possibilités et quelles études s’offrent à lui ? Alors, venez rencontrer des professionnels de l’orientation et échanger avec des étudiants et des représentants d’écoles et de formations !

Inscription obligatoire et gratuite

Salon consacré aux solutions d’orientations post bac et supérieur. Mégacité d’Amiens 101 Avenue de l’Hippodrome, 80000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Mégacité d'Amiens Adresse 101 Avenue de l'Hippodrome, 80000 Amiens Ville Amiens lieuville Mégacité d'Amiens Amiens Departement Somme

Mégacité d'Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Salon Alternance, Apprentissage et Métiers d’Amiens Mégacité d’Amiens 2022-02-25 was last modified: by Salon Alternance, Apprentissage et Métiers d’Amiens Mégacité d’Amiens Mégacité d'Amiens 25 février 2022 amiens Mégacité d'Amiens Amiens

Amiens Somme