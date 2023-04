Workshop Mobilité Salon Alpipro, Stand B39 Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Workshop Mobilité Salon Alpipro, Stand B39, 26 avril 2023, Chambéry. Workshop Mobilité Mercredi 26 avril, 14h00 Salon Alpipro, Stand B39 Sur inscription Ce workshop est la version courte de la Fresque de la Mobilité : un atelier collaboratif de sensibilisation aux enjeux carbone de la mobilité des personnes.

Elle fait la part belle aux leviers d’action que chacun peut enclencher : particulier, entreprise, collectivité. Pour les novices comme pour les experts, elle permet de mieux comprendre comment adopter individuellement et collectivement une mobilité plus sobre.

Pourquoi ?

Pour comprendre les ordres de grandeur et identifier les actions possibles

Pour qui ?

Particuliers, élus, entreprises, associations, vous trouverez une réponse à vos enjeux grâce à des cartes dédiées.

