SALON – Alpes Home Station des Deux Alpes, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Les Deux Alpes.

**LE RE-NOUVEAU DU SALON ALPES HOME** A année exceptionnelle, station exceptionnelle ! rendez-vous du 23 au 25 juillet 2021 10 ans après sa création Alpes Home va poser pour la première fois ses valises en Isère. La station des 2 Alpes, connue pour son glacier et son ski en été, accueillera la 11e édition du salon. La HOME OF RIDE deviendra le temps d’un weekend l’ALPES HOME OF RIDE. Au programme toujours de l’architecture, de la décoration, du design et de l’art de vivre en montagne saupoudré d’artisanat, d’artistes locaux et une grande dose de plein air. Propriétaires d’appartements et de chalets, d’hôtels, de restaurants et de commerces… passionnés d’architecture et de décoration, professionnels de la construction, de l’aménagement et de la rénovation, acteurs clés de la montagne se réuniront au pied de ce glacier éternel, pour trois jours et deux soirées de salon, conférences et temps forts qui marqueront l’été 2021 ! Plus d’informations et inscriptions gratuites et obligatoires sur [www.alpes-home.com](https://www.alpes-home.com/). Vous pouvez télécharger le programme via [ce lien](https://www.caue-isere.org/wp-content/medias/2021/07/Alpes_Home_Les2Alpes_2021-invitations-partenaire.pdf).

Sur inscription, gratuit

