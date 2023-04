Salon Afrodeco Palais de la Femme Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Salon Afrodeco Palais de la Femme, 3 juin 2023, Paris. Du samedi 03 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

dimanche

de 10h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Le salon AfroDéco a pour objectif de valoriser le meilleur de l’artisanat africain à travers l’exposition d’éléments de décoration, d’arts de la table, d’ameublement et de peintures et ainsi, mettre en lumière une diversité, un raffinement, et de si nombreux savoir-faire. Apportez à votre intérieur une touche élégante et ethnique, venez découvrir le premier salon consacré aux éléments de décoration d’inspiration africaine Palais de la Femme 94 rue de Charonne 75011 Paris Contact : https://www.salonafrodeco.com/fr/ contact@salonafrodeco.com https://www.facebook.com/AfroDeco-104688082318982 https://www.facebook.com/AfroDeco-104688082318982 www.salonafrodeco.com

afrodeco Zoom sur une décoration inspirée

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Palais de la Femme Adresse 94 rue de Charonne Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Palais de la Femme Paris

Palais de la Femme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Salon Afrodeco Palais de la Femme 2023-06-03 was last modified: by Salon Afrodeco Palais de la Femme Palais de la Femme 3 juin 2023 Palais de la femme Paris Paris

Paris Paris