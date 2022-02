Salon Abeilles et Nature Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Salon Abeilles et Nature Schirmeck, 22 mai 2022, Schirmeck. Salon Abeilles et Nature Schirmeck

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 18:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Salon dédié aux produits de la ruche et de la nature. Vous y retrouverez : miels, produits dérivés de la ruche…, élevage d’escargots, produits à base de propolis, plantes aromatiques, savons artisanaux, travail et transformation du bois, petits fruits et plantes sauvages, ouvrage de vannerie, vélos électriques, sourcier/magnétiseur, créations en céramique, matériel d’apiculture, ouvrage de vannerie, littérature…. Repas à partir de midi et buvette. Renseignements et inscriptions pour les exposants via le site internet : https://abeilles-et-nature.webnode.fr/ +33 3 88 97 95 19 Salon dédié aux produits de la ruche et de la nature. Vous y retrouverez : miels, produits dérivés de la ruche…, élevage d’escargots, produits à base de propolis, plantes aromatiques, savons artisanaux, travail et transformation du bois, petits fruits et plantes sauvages, ouvrage de vannerie, vélos électriques, sourcier/magnétiseur, créations en céramique, matériel d’apiculture, ouvrage de vannerie, littérature…. Repas à partir de midi et buvette. Renseignements et inscriptions pour les exposants via le site internet : https://abeilles-et-nature.webnode.fr/ Schirmeck

