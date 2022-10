Salon A Little Country Of 2022 Ciné Tv Geek Charnay-lès-Mâcon, 5 novembre 2022, Charnay-lès-Mâcon.

Organisé par l’association Geeks et Compagnie, “A Little Country Of”est un salon sur le Cinéma, les séries TV, les mangas et animes… un lieu d’échange sur de nombreux thèmes, la science-fiction, Fantasy, Steampunk, Mangas, etc…Du Modélisme, des Dioramas, des Créations de passionnés, des Costumes, du Cosplay, du Jeu Vidéo, des démonstrations arts martiaux… de nombreuses animations dans la salle et sur scène. Rencontres avec des acteurs, chanteurs, auteurs et illustrateurs en dédicaces.

Nos Invités :

Donald Reignoux, acteur, comédien de doublage…. Spiderman/Peter Parker, Titeuf, Zombieland (Columbus), Justice League Batman Vs Superman (Lex Luthor), la reine des neiges (Kristoff) et la liste est très longue, dans les films, les séries et séries d’animation, les jeux vidéo… Il sera possible de le rencontrer exclusivement le dimanche 6 novembre toute la journée…

Julien Chatelet, acteur, comédien de doublage…. Comédien de doublage My Hero Academia (All Might), One Piece, Fairy Tail, Hunter x Hunter, 24 heures Chrono, Saw 2 à 4… Acteur série Cordier Juge et Flic… Il sera possible de le rencontrer les 5 et 6 novembre… Patrick Biesse, auteur, illustrateur et grand amoureux de la pop culture. Il est associé depuis quelques années déjà à ses personnages Tiny, ces petites caricatures aux grosses têtes et petits corps qui reprennent différents personnages connus

Le chanteur, Zed le Rouge du groupe Astero-H proposera un concert le samedi en fin de journée et le dimanche dans l’après-midi et sera présent sur l’ensemble du week-end en dédicace.

Un salon pour petits et grands, le mot d’ordre s’amuser, partager et faire découvrir des univers différents, rêver et faire rêver.

Salon A Little Country Of situé à Charnay-les-Mâcon ville limitrophe de Mâcon à 45 minutes de Lyon, 1h20 de Dijon et environ 1h30 de Genève.

Accès autoroute à 5 min et deux gares TGV Mâcon Loché et Mâcon Ville…

