Salon à la ferme – Saint-Cirq Lapopie Domaine du vieux chêne Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Cirq-Lapopie

Salon à la ferme – Saint-Cirq Lapopie Domaine du vieux chêne, 5 mars 2023, Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie. Salon à la ferme – Saint-Cirq Lapopie Chez Pierre Dufour Domaine du vieux chêne Saint-Cirq-Lapopie Lot Domaine du vieux chêne Chez Pierre Dufour

2023-03-05 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-05 14:00:00 14:00:00

Domaine du vieux chêne Chez Pierre Dufour

Saint-Cirq-Lapopie

Lot Saint-Cirq-Lapopie Chez Pierre Dufour, Domaine du vieux chêne, Saint-Cirq Lapopie

10h – Accueil sur la ferme

10h30 – Visite de la ferme avec un regard sur les pratiques d’un élevage paysan de plein-air

11h30 – Discussion : quel avenir pour l’élevage en plein-air et le foie gras paysan ?

13h – Repas partagé (prenez quelque chose à partager et vos couverts !) Pour des raisons de biosécurité, merci aux personnes étant en contact avec des élevages de volailles ou canards de ne pas venir avec leurs vêtements et chaussures de travail La Confédération Paysanne relocalise le Salon de l’agriculture, dans les fermes !

Pour la 3ème édition du Salon à la ferme, nous invitons ainsi paysannes, citoyennes et élues à se rendre sur les fermes, au grand air, pour ce Salon 100% paysan, nouveau rendez-vous incontournable sur les territoires pour une rencontre constructive entre la société et le monde paysan pour faire société. ©Confédération_Paysanne

Domaine du vieux chêne Chez Pierre Dufour Saint-Cirq-Lapopie

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Cirq-Lapopie Autres Lieu Saint-Cirq-Lapopie Adresse Saint-Cirq-Lapopie Lot Domaine du vieux chêne Chez Pierre Dufour Ville Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie lieuville Domaine du vieux chêne Chez Pierre Dufour Saint-Cirq-Lapopie Departement Lot

Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-lapopie saint-cirq-lapopie/

Salon à la ferme – Saint-Cirq Lapopie Domaine du vieux chêne 2023-03-05 was last modified: by Salon à la ferme – Saint-Cirq Lapopie Domaine du vieux chêne Saint-Cirq-Lapopie 5 mars 2023 Chez Pierre Dufour Domaine du vieux chêne Saint-Cirq-Lapopie Lot Domaine du vieux chêne Saint-Cirq-Lapopie Lot Saint-Cirq-Lapopie

Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie Lot