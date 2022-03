Salon à la ferme – L’Abeille de Brenne Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Salon à la ferme – L’Abeille de Brenne Azay-le-Ferron, 5 mars 2022, Azay-le-Ferron. Salon à la ferme – L’Abeille de Brenne Azay-le-Ferron

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 16:00:00

Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Chez Cyrille Bénard et Aline Chérencé : Apiculture. Visite guidée guidée, explication de la conduite des ruches et de la production de miel, visite de la miellerie. Dégustation des différents miels. Cinq fermes de l’Indre vous ouvrent leurs portes dans le cadre du salon à la ferme.

Venez vivre le Salon de l’Agriculture près de chez vous, sur les fermes de votre territoire ! Au programme : visites de ferme ; vente de produits locaux et paysans. Chez Cyrille Bénard et Aline Chérencé : Apiculture. Visite guidée guidée, explication de la conduite des ruches et de la production de miel, visite de la miellerie. Dégustation des différents miels. Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron Departement Indre

Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azay-le-ferron/

Salon à la ferme – L’Abeille de Brenne Azay-le-Ferron 2022-03-05 was last modified: by Salon à la ferme – L’Abeille de Brenne Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron 5 mars 2022 Azay-le-Ferron Indre

Azay-le-Ferron Indre