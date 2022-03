Salon à la ferme – La ferme Magnyfestante Le Magny Le Magny Catégories d’évènement: Indre

Le Magny

Le Magny Indre Le Magny Chez Sarah et Benjamin Dieu : Maraichage bio diversifié. Visites guidées à 16h, 17h et 18h. Réservation par téléphone ou par SMS 06 20 08 28 40 ou à laferme-magnyfestante@pm.me Cinq fermes de l’Indre vous ouvrent leurs portes dans le cadre du salon à la ferme.

Venez vivre le Salon de l'Agriculture près de chez vous, sur les fermes de votre territoire ! Au programme : visites de ferme ; vente de produits locaux et paysans.

