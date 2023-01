Salon à la ferme de la Croix d’Estrine Martigues, 26 février 2023, Martigues .

Une expérience 100% locale que vous propose Bernard Thoron et la Confédération paysanne des Bouches-du-Rhône.

Vivez une immersion paysanne totale !



Vous avez rendez-vous à la ferme dès 13h45 pour un tour de la propriété accompagné de Bernard, éleveur caprin fromager. Vous ne résisterez pas à l’envie de caresser chèvres et cabris qui vivent en liberté. Nous serons en pleine période de mise-bas.

Profitez de la jolie basse-cour : ânes, poules, coqs et chevaux.



Il sera ensuite temps de partir en balade dans la colline avec les cabris.



Au retour, suivez Bernard au sein de sa fromagerie. Apprenez les différentes étapes de fabrication du fromage de chèvre. Du lait au fromage affiné en passant par la Brousse du Rove (AOP).

Sur place, vous pourrez acheter divers produits issus de la fermette : fromages de chèvre, yaourt nature, au chocolat ou aux fruits, crèmes aux oeufs, brousses du Rove, lait….

Vivez une expérience unique au coeur de la ferme de la Croix d’Estrine. Passez une après-midi avec un éleveur caprin fromager et un berger pour échanger sur leur passion commune pour les chèvres et cabris.

Au programme, balade en colline et dégustation.

bouchesdurhone@confederationpaysanne.fr +33 6 95 48 61 44

