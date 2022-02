Salon à la Ferme, 2ème édition Garlède-Mondebat, 25 février 2022, Garlède-Mondebat.

Salon à la Ferme, 2ème édition Ferme du Claüs 32 chemin de l’église Garlède-Mondebat

2022-02-25 10:00:00 – 2022-02-25 Ferme du Claüs 32 chemin de l’église

Garlède-Mondebat Pyrénées-Atlantiques Garlède-Mondebat

2ème édition du Salon à la Ferme, alternative au Salon de l’agriculture, ayant pour but de rassembler élus et citoyens autour des questions qui préoccupent le monde agricole. 10h : visite de la ferme du Claüs (élevage porcin en plein air). 11h : débat sur l’élevage paysan. 13h : banquet paysan à base de produits fermiers et plein air. Inscriptions conseillées.

+33 6 65 07 78 74

Confédération paysanne Béarn

Ferme du Claüs 32 chemin de l’église Garlède-Mondebat

