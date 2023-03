Salon 6ème sens D48 Val d'Anast Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Val d'Anast

Salon 6ème sens D48, 8 avril 2023, Val d'Anast . Salon 6ème sens 110 LES BRUYERES D48 Val d’Anast Ille-et-Vilaine D48 110 LES BRUYERES

2023-04-08 – 2023-04-09

D48 110 LES BRUYERES

Val d’Anast

Ille-et-Vilaine Les 8 et 9 avril 2023, l’hippodrome accueille le salon 6ème sens : Médecines Douces

Esotérisme

Médiumnité

Mieux-Etre Plus qu un « salon « on vous réserve plein de surprises durant le week end :

Des conférences dans les tribunes

Des ateliers en extérieur

Un temps de partage , d’échanges , de convivialité .. et de bonnes énergies. Comme le plaisir des papilles a aussi son importance , c est notre partenaire du week end Roule Tambouille – FoodTruck & Traiteur qui assurera la restauration Venez rencontrer nos nombreux praticiens passionnants et passionnés qui vous feront découvrir et partager leur savoir faire durant tout le wend-end Entrée 3 €, Week end 4 € D48 110 LES BRUYERES Val d’Anast

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Val d'Anast Autres Lieu Val d'Anast Adresse Val d'Anast Ille-et-Vilaine D48 110 LES BRUYERES Ville Val d'Anast Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville D48 110 LES BRUYERES Val d'Anast

Val d'Anast Val d'Anast Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val d'anast /

Salon 6ème sens D48 2023-04-08 was last modified: by Salon 6ème sens D48 Val d'Anast 8 avril 2023 110 les bruyères D48 Val d'Anast Ille-et-Vilaine D48 Val d'Anast ille-et-vilaine

Val d'Anast Ille-et-Vilaine