Salon 4807 Flying Light – 13e édition Saint-Gervais-les-Bains, 5 octobre 2021, Saint-Gervais-les-Bains. Salon 4807 Flying Light – 13e édition 2021-10-05 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-09 20:00:00 20:00:00 Espace Mont-Blanc Avenue du Mont Paccard

Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie Saint-Gervais-les-Bains Venez rencontrer nos partenaires et tester sur le terrain, le matériel de “vol léger”. Au programme des vols quotidiens en montagne et soirées thématiques. sgmbvol@gmail.com +33 6 59 00 19 20 http://stgervais.vollibre.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc

Espace Mont-Blanc Avenue du Mont Paccard