Gratuit : oui Inscription à partir du 18 juillet 2022 sur www.24h-emploi-formation.com Gratuit et ouvert à tous les profils, ce salon accueille plus de 70 exposants, entreprises et organismes de formation qui recrutent des candidats de tous horizons. CDI, CDD, Intérim, Alternance, Stage… les contrats proposés sont variés et nombreux : plus de 500 postes seront à pourvoir. Santé, logistique, informatique, agro-alimentaire, transport, commerce, BTP… le salon est ouvert à tous les secteurs et offre un large éventail d’opportunités. Nouveauté 2022 : les horaires évoluent pour permettre aux personnes en poste ou en formation de venir à l’événement (10h à 19h sans interruption). Des ateliers innovants sur le savoir-être et la gestion du stress, des conférences thématiques sur la reconversion professionnelle, le contact recruteur ou le dispositif NQT… le programme de la journée est rythmé par des interventions de professionnels, présents pour aider et orienter les publics. La liste des exposants sera accessible à partir du 18 juillet 2022 sur le site www.24h-emploi-formation.com Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

