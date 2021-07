Rennes Couvent des Jacobins Ille-et-Vilaine, Rennes Salon / 24h pour l’emploi et la formation Couvent des Jacobins Rennes

Toute la journée (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h), les exposants recontreront des candidats en recherche d’emplois, de formations ou de toutes autres opportunités professionnelles. Plusieurs centaines d’offres seront proposées, tous contrats confondus (CDI, CDD, intérim, stage, alternance…). De nombreux secteurs et métiers seront représentés, c’est pourquoi tous les profils sont les bienvenus ! Parmi les secteurs présents : Commerce, banque, immobilier, transport, industrie, informatique, environnement, distribution, BTP, maintenance de l’habitat, etc. Le site internet permet aux candidats d’avoir accès à la liste complète des entreprises et centres de formation présents, ainsi qu’aux opportunités qui seront proposées le jour J. L’inscription est obligatoire pour participer à cet événement et afin de respecter au mieux les mesures sanitaires pour la sécurité des exposants et des visiteurs, des créneaux horaires seront mis en place pour accéder au salon. Les candidats inscrits auront ainsi une invitation nominative avec un QR code contenant leur CV dématérialisé

GRATUIT, sur inscription

Pour une quatrième édition, le Couvent des Jacobins ouvre à nouveau ses portes pour accueillir entreprises et candidats rennais et rennaises.

Salon / 24h pour l'emploi et la formation
Couvent des Jacobins, Rennes
le mardi 28 septembre 2021 (de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

