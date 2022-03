Salon 100% Prestataires Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Salon 100% Prestataires Tonneins, 27 mars 2022, Tonneins. Salon 100% Prestataires Salle des Fêtes d’Ayet RN 813 Tonneins

2022-03-27 – 2022-03-27 Salle des Fêtes d’Ayet RN 813

Tonneins Lot-et-Garonne Salon 100% Prestataires:

– Organisé par l’Association “Les Sœurs de Cœur”.

Salle des Fêtes d’Ayet RN 813 Tonneins

