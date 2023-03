Les mercredis des tout-petits Salomé Salomé Catégories d’Évènement: Nord

Les mercredis des tout-petits Salomé, 5 juillet 2023, Salomé. Les mercredis des tout-petits Mercredi 5 juillet, 10h30 Salomé Gratuit Les animateurs nature de la MEL vous donnent rendez-pour un moment d’immersion nature d’une heure. Sous le regard bienveillant d’un parent ou d’un grand-parent, les tout petits saliront à coup sûr leurs petites mains…

Au programme :

Éveil sensoriel pour les 1 à 3 ans avec une grande bouffée de nature ! Accompagnés de papa, maman, papy ou mamie… Suivants les saisons, nous pataugerons dans la boue, cajolerons la mousse des arbres ou prendrons un véritable bain de feuilles.

Bien d’autres surprises vous attendent…

Animation nature pour les tout-petits :

Jouer avec les feuilles, sentir la mousse des arbres sous ses doigts… cette animation réservée aux plus jeunes est une vraie découverte sensorielle de la nature. Rendez-vous : 10h30 à 11h30, petite enfance, famille

Lieu : Rue Pierre et Marie Curie , 59496 SALOME

Lieu : Rue Pierre et Marie Curie , 59496 SALOME

Informations : uniquement sur inscription, 10 enfants maximum

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T11:30:00+02:00

