Salome Payen Dans « J’aime Pas Les Gosses ! » FAMILIA THEATRE, 17 mars 2023, BERCK.

Salome Payen Dans « J’aime Pas Les Gosses ! » FAMILIA THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Seule en scène, (d)étonnante et dans le (d)rôle de sa vie, le rire en sa compagnie est garanti. Les gosses, c’est mignon et ça fait craquer tout le monde… Tout le monde sauf Salomé qui n’aime pas ça et nous raconte pourquoi avec dérision et humour dans un one woman show authentique et drôle. À l’heure où sa meilleure copine attend son troisième enfant, elle, fait naître et grandir un spectacle qui renverse les idées préconçues sur la folle envie de procréer. Quand l’instinct maternel n’a pas touché toutes les femmes et que l’expression « Faites des gosses ! » prend tout son sens, les sketchs qui en découlent bousculent l’horloge biologique. Salome Payen Dans « J’aime Pas Les Gosses ! »

Votre billet est ici

FAMILIA THEATRE BERCK 9, Rue de la Marine Pas-de-Calais

Seule en scène, (d)étonnante et dans le (d)rôle de sa vie, le rire en sa compagnie est garanti.



Tout le monde sauf Salomé qui n’aime pas ça et nous raconte pourquoi avec dérision et humour dans un one woman show authentique et drôle. Les gosses, c’est mignon et ça fait craquer tout le monde…Tout le monde sauf Salomé qui n’aime pas ça et nous raconte pourquoi avec dérision et humour dans un one woman show authentique et drôle. À l’heure où sa meilleure copine attend son troisième enfant, elle, fait naître et grandir un spectacle qui renverse les idées préconçues sur la folle envie de procréer. Quand l’instinct maternel n’a pas touché toutes les femmes et que l’expression « Faites des gosses ! » prend tout son sens, les sketchs qui en découlent bousculent l’horloge biologique.

.15.0 EUR15.0.

Votre billet est ici