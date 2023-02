SALOME LECLERC A THOU BOUT D’CHANT, 22 mars 2023, LYON.

SALOME LECLERC A THOU BOUT D’CHANT. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:30 (2023-03-21 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

1-1068218 3-1068219 MILLE OUVRAGES MON COEUR Après trois albums salués par la critique au Québec et en Europe, récipiendaire des prix Félix-Leclerc, Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ, Salomé Leclerc propose un quatrième album. Pour Mille ouvrages mon coeur, l’autrice-compositrice se dévoile un peu plus et poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place importante aux hasards et aux heureux accidents. Elle sait à la fois travailler sa solitude et exacerber sa présence en explosant doucement. La musicienne sera de retour sur scène avec ses nouvelles pièces dès cet automne.

Votre billet est ici

A THOU BOUT D’CHANT LYON 2, rue de Thou Rhne

1-1068218 3-1068219

MILLE OUVRAGES MON COEUR

Après trois albums salués par la critique au Québec et en Europe, récipiendaire des prix Félix-Leclerc, Charles-Cros, Rapsat-Lelièvre et Espoir FEQ, Salomé Leclerc propose un quatrième album.

Pour Mille ouvrages mon coeur, l’autrice-compositrice se dévoile un peu plus et poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place importante aux hasards et aux heureux accidents. Elle sait à la fois travailler sa solitude et exacerber sa présence en explosant doucement. La musicienne sera de retour sur scène avec ses nouvelles pièces dès cet automne.

.24.0 EUR24.0.

Votre billet est ici