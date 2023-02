SALOME LECLERC + 1E PARTIE SALLE GEORGES BRASSENS, 18 mars 2023, AUCAMVILLE.

SALOME LECLERC + 1E PARTIE SALLE GEORGES BRASSENS. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-18 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Ouverture des portes à 19h30 Food-Truck sur place Gratuit pour les moins de 12 an(s) Salome Leclerc : Auteure-compositrice-interprète Québécoise, Salomé Leclerc nous fait l’honneur de présenter sur la scène d’Aucamville son 4ème album « Mille ouvrages mon cœur ». Cette chanteuse-guitariste habite ses chansons et ses textes qui tendent à la fois vers l’intime et universel, ouvrant ainsi des chemins imaginaires où chacun.e peut se projeter. Attiré par le velours de sa voix recouverte d’une légère écorchure, et les vibrations de sa guitare tantôt acoustique, tantôt électrique, découvrez ses nouveaux titres dans un folk progressif, où l’énergie rock n’est jamais loin. Salomé Leclerc, guitare/chant José Major, batterie Marie Olaya : Après de longues études de guitare mêlant musique rock et jazz, Marie Olaya trouve sa voie dans l’aventure de la musique improvisée. Salomé Leclerc

SALLE GEORGES BRASSENS AUCAMVILLE 8 rue des Ecoles Haute-Garonne

