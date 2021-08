Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris salome L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

salome L’Alimentation Générale, 16 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 septembre 2021

de 20h à 1h

gratuit

Pour cette soirée, salome sera accompagné de Dviance a la guitare afin de proposer un live aux sonorités shoegaze et electronique, ce dernier sera suivi d’un DJ set assuré par les deux artistes. salome a grandit dans un environnement musical et a toujours chanté, mais ce n’est que fin 2017 qu’elle a finalement décidé de faire de la musique. Son premier ep “Something but plausible” sorti en avril 2021 prend la forme du roman d’apprentissage. En effet, l’écriture de salome est tout sauf fictive. La narration de l’artiste est aussi sincère que possible : sa musique, renforcée par les productions créatives de rogergoon & Dviance, encourage l’auditeur à réfléchir à ses propres expériences. Pour cette soirée, salome sera accompagné de Dviance a la guitare afin de proposer un live aux sonorités shoegaze et electronique, ce dernier sera suivi d’un DJ set assuré par les deux artistes. Concerts -> Rock L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

3 : Parmentier (216m) 11 : Goncourt (386m)

Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-09-16T20:00:00+02:00_2021-09-17T01:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris