Salomé Charlotte Camors, Territoire #3: Drêe Académie du climat, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

Photographies. Des sites naturels de Nouvelle-Calédonie voués à disparaître ou à être sauvés.

Née en 1987 à Nîmes, Salomé-Charlotte Camors vit et travaille à Toulouse. Sa pratique plastique engagée s’intéresse aux relations entre images, perception et construction de notre environnement.

Fruit de quatre mois d’enquête en Nouvelle-Calédonie, Territoire #3 : Drêe est une installation photographique autodestructive. À contrepied de la représentation directe des désastres écologiques liés à une activité humaine déraisonné et de leur esthétisation, Territoire #3 Drêe porte à notre attention ce qu’il nous reste à perdre et ce que nous pouvons espérer sauver au prix d’une profonde remise en question individuelle et collective de nos modes de vie.

Avec le soutien de l’Académie du Climat

Exposition visible du 3 au 9 juin 2023 inclus.

Voir la programmation complète de l’Académie du Climat :

Andréa Vamos, Juliette Somnolet

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/ https://www.facebook.com/academieduclimat/ https://www.facebook.com/academieduclimat/

Salomé-Charlotte Camors