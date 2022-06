Salomé Aix-en-Provence, 5 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Salomé

2022-07-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-07

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

9 297 Dans une Palestine crépusculaire, peu avant la venue du Messie, Salomé s’éprend du prophète Iokanaan qui la repousse ; son beau-père Hérode n’a d’yeux que pour elle, qui le rejette. Double et morbide frustration : en échange d’une danse, la princesse exige la tête du saint. Météorite sulfureux entremêlant à l’extrême pulsions de vie et de mort, sexualité et religion, Salomé, d’après Oscar Wilde, est un sommet d’incandescence vocale porté par l’orchestre le plus expressif et le plus élaboré de la modernité européenne : le chef-d’œuvre de l’orientalisme et du symbolisme décadents – interdit à sa création et programmé partout pour cette raison même. Mais c’est avant tout une histoire d’amour hors du commun, une quête exemplaire d’absolu, qu’Andrea Breth et Ingo Metzmacher – auxquels le Festival doit un inoubliable Jakob Lenz en 2019 – souhaitent raconter, en allant du romantisme allemand à la fin du monde contemporain. Elsa Dreisig tient pour la première fois le rôle-titre, alliant engagement total et séduction de la jeunesse.



● Salome : Elsa Dreisig

● Jochanaan : Gábor Bretz

● Herodes : John Daszak



➜ Orchestre : Orchestre de Paris



1h40 sans entracte / Spectacle en allemand surtitré en français et en anglais

Nouvelle production du Festival, au Grand Théâtre de Provence. Drame en un acte. Livret de Richard Strauss d’après salomé d’Oscar Wilde. Créé le 9 décembre 1905 à l’Opéra Royal de Dresde

https://www.festival-aix.com/

