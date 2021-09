Salom Impressions d’Arts Espace Phelippes Beaulieux, 1 octobre 2021, Sautron.

2021-10-01 Lieux : Espace de la Vallée – Espace Phelippes-Beaulieux – Musée. Horaires : du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h30 et les samedi et dimanche, de 11h à 19h. Entrée libre et gratuite. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire pour les plus de 18 ans (à partir du 30 septembre, les jeunes entre 12 et 18 ans seront concernés également).

Cette 13ème édition du salon Impressions d’Arts revêt de nouvelles couleurs et complète son exposition de nouveautés avec une proposition de conférence, d’ateliers ou encore de démonstrations. Cet événement culturel porte également une forte dimension pédagogique à vocation d’éveil à la culture. Les artistes se mettent à la disposition des enfants lors de visites de classes ou d’ateliers pour des moments privilégiés d’échanges et de partages, libérant l’imaginaire. Du vendredi 24 septembre au dimanche 3 octobre Lieux : Espace de la Vallée – Espace Phelippes-Beaulieux – Musée.

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

02 51 77 88 48 https://sautron.fr