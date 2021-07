Paris Laurent Quénéhen Paris SALO IX Laurent Quénéhen Paris Catégorie d’évènement: Paris

SALO IX Laurent Quénéhen, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 22 au 25 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 12h à 20h

payant

Salon du dessin érotique Artistes présentés : Aleksandra Andrzejewska, Théophile Arcelin, Maria Arendt, Eugénie Bachelot Prévert, Katrin Backes & Sylvain Tanquerel, Olivia Barani, Sarah Barthe, Amie Barouh, Alain Barret & Neige Baccarat, Muriel Baumgartner, Tamina Beausoleil, Catherine Benas, Nathalie Bibougou, Mauro Bordin, Laurent Bouckenooghe, Damien Cabanes, Céline Cadaureille, Marie-Jeanne Caprasse, John Carrid, Jacques Cauda, Fabrice Cazenave, Gokce Celikel, Emilie Chaix, Benoit Chapon, Human Chuo, Anne Cindric, Daphne Clairajhat, Maria Clark, Aleksandra Czuja, Ayako David Kawauchi, Marielle Degioanni, Gérard Denis, Laure Djourado, Dom Garcia, Muriel Dorembus, Cornelia Eichhorn, Delphine Epron, Tarik Essalhi, Céline Excoffon, Isabelle Faccini, F.A.D, Dominique Forest, FullMano, Aurélie Galois, Justine Gasquet, Fanny Gosse, Céline Le Gouail, Julien Griffaud, Anthony Gripon, Guacolda, JB Hanak, Steven C. Harvey, Emmanuelle Hiron, Katia Kameneva, Tomasz Kaniowski, Laurie Karp, Lyonel Kouro, Flore Kunst, Marie-Claire Laffaire, Cendres Lavy, Sébastien Layral, Julien Legars, Frédéric Léglise, Lucas Levon, Lucie Linder, Nils L.L., Annie Lunardi, Inhee Ma, Ingrid Maillard, Alain Marciano, Sandra Martagex, Aleida Martinez, Anne Mathurin, Marine Médal, Camille Mercandelli-Park, Thibault Messac, Mère Michet, Julie Milou, Vitaly Molka, Maho Nakamura, Caramello Nancy Cyneye, Laurence Nicola, Philippe Nicolas, Demetra Nikolopoulou, Rosalie Oakman, Cath Orain, Daisei Oshima, Muriel Patarroni, David Perchey, Julie Perin, Joël Person, Marine Pierrot Detry, Pascal Pistacio, Lauriane Povero, Marianne Pradier, Vincent Puren, Jeanne Rimbert, Eric Rondepierre, Auréline Roy, Stéphane Rozencwajg, Romain Sadier, Lisa Salamandra, Clotilde Salmon & Sonia Kuipers, Francesca Sand, Delphine Sandoz, Cheyenne Schiavone, Lia Schilder, Alice Sfintesco, SNG.Natacha Guiller, Alberto Sorbelli, Vanda Spengler, Debora Stein, Magali Suire, Raphael Tachdjian, Nathalie Tacheau, Dalibor Tanko, Anne-Claire Thevenot, Thibaud Thiercelin, Tisto, David G. Tretiakoff, Julia Tsapurak, Uter, Anne Van Der Linden, Bérénice Vergé, Doïna Vieru, Hannibal Volkoff, Jojo Wang, G.Wen, Yxes Y, Anne-Sophie Yacono, Jola Zauscinska, Wenjue Zhang Expositions -> Art Contemporain Laurent Quénéhen 111 bis Boulevard de Ménilmontant Paris 75011

2 : Ménilmontant (97m) 3 : Rue Saint-Maur (347m)

Contact :Les Salaisons 0665068887 laurentquenehen@yahoo.fr https://www.facebook.com/events/147536384075025/?ref=newsfeed Expositions -> Art Contemporain Queer Lgbt;Urbain;Insolite;Expos

Date complète :

2021-07-22T12:00:00+02:00_2021-07-22T20:00:00+02:00;2021-07-23T12:00:00+02:00_2021-07-23T20:00:00+02:00;2021-07-24T12:00:00+02:00_2021-07-24T20:00:00+02:00;2021-07-25T12:00:00+02:00_2021-07-25T20:00:00+02:00

Illustration FAcebook

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Laurent Quénéhen Adresse 111 bis Boulevard de Ménilmontant Ville Paris lieuville Laurent Quénéhen Paris