Fête d’été Catégories d’évènement: Aveyron

Salmiech

Fête d’été, 28 juillet 2023, Salmiech. (Salle polyvalente) Vendredi et samedi, fête votive du village. programmation en cours. Organisé par le Comité des fêtes. Pas de réservation ni inscription.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-29 . EUR. Salmiech 12120 Aveyron Occitanie



(Salle polyvalente) Friday and Saturday, village festival. Organized by the Comité des fêtes. No reservation or registration (Sala polivalente) Viernes y sábado, fiesta votiva del pueblo. Organizada por el Comité des fêtes. Sin reserva ni inscripción (Mehrzweckhalle) Freitag und Samstag, Votive-Fest des Dorfes. Programmierung läuft noch. Organisiert vom Festkomitee. Keine Reservierung oder Anmeldung Mise à jour le 2023-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Salmiech Autres Adresse Ville Salmiech Departement Aveyron Lieu Ville Salmiech

Salmiech Salmiech Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salmiech/

Fête d’été 2023-07-28 was last modified: by Fête d’été 28 juillet 2023 Salmiech

Salmiech Aveyron