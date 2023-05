FETE de St SAUVEUR, 25 juin 2023, Salmiech.

10h MESSE animée (chorale St Martin du Céor) 12h30 REPAS (préparé par les Amis de St Sauveur) 15h CONCERT GOSPEL avec le groupe « Gospel Song » d’Espalion..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Salmiech 12120 Aveyron Occitanie



10am animated MASS (St Martin du Céor choir) 12:30pm MEAL (prepared by the Friends of St Sauveur) 3pm GOSPEL CONCERT with the group « Gospel Song » from Espalion.

10 h MISA animada (coro St Martin du Céor) 12.30 h COMIDA (preparada por los Amigos de St Sauveur) 15 h CONCIERTO DE EVANGELISMO con el grupo « Gospel Song » de Espalion.

10:00 Uhr MESSE, gestaltet (Chor St Martin du Céor) 12:30 Uhr MAHLZEIT (zubereitet von den Amis de St Sauveur) 15:00 Uhr GOSPELKONZERT mit der Gruppe « Gospel Song » aus Espalion.

Mise à jour le 2023-04-26 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU