MATINEE FESTIVE, 14 mai 2023, Salmiech.

8h-14h salle des fêtes: DEJEUNER salé (tripoux/ saucisse de 13 à 15€) ou sucré (boisson chaude, fouace, crêpes..7€): réservation au 07 87 47 77 47, VIDE GRENIER (5€ : réservation 06 78 94 96 93) et VENTE DE FLEURS..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Salmiech 12120 Aveyron Occitanie



8am-2pm village hall: SALTY LUNCH (tripoux/sausage from 13 to 15?) or sweet (hot drink, fouace, pancakes..7?): reservation at 07 87 47 77 47, VACUUM GREENHOUSE (5?: reservation 06 78 94 96 93) and FLOWER SALES.

8h-14h sala del pueblo: ALMUERZO SALADO (tripoux/salchicha de 13 a 15?) o dulce (bebida caliente, fouace, crêpes..7?): reserva en el 07 87 47 77 47, JARDIN DE VACÍO (5?: reserva 06 78 94 96 93) y VENTA DE FLORES.

8.00-14.00 Uhr Festsaal: herzhaftes Mittagessen (Tripoux/Wurst 13-15?) oder süßes Mittagessen (heißes Getränk, Fouace, Crêpes…7?): Reservierung unter 07 87 47 77 47, Osterbasar (5?: Reservierung 06 78 94 96 93) und Blumenverkauf.

Mise à jour le 2023-04-25 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU