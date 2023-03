Promenade nocturne « Adieu hiver ! » Salmaise Salmaise Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Salmaise

Promenade nocturne « Adieu hiver ! », 24 mars 2023, Salmaise Salmaise. Promenade nocturne « Adieu hiver ! » Salmaise Côte-dOr

2023-03-24 – 2023-03-24 Salmaise

Côte-dOr Salmaise . Pour célébrer le printemps naissant, une procession lumineuse dans le village de Salmaise.

Déambulation à travers le village et ses yeux remarquables pour découvrir des instants poétiques, musicaux et enflammés inventés par la comédienne Corinne Frimas, la danseuse Armelle Devigon et les musiciens Guillaume Roy et Jean-Michel Weber.

Après la promenade, les Amis de Salmaise vous offriront une soupe revigorante. Le café « La récré » sera ouvert pour l’occasion. amisdesalmaise@orange.fr Salmaise

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Salmaise Autres Lieu Salmaise Adresse Salmaise Côte-dOr Ville Salmaise Salmaise Departement Côte-dOr Tarif Lieu Ville Salmaise

Salmaise Salmaise Salmaise Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salmaise salmaise/

Promenade nocturne « Adieu hiver ! » 2023-03-24 was last modified: by Promenade nocturne « Adieu hiver ! » Salmaise 24 mars 2023 Côte-d'Or Salmaise Salmaise Côte-d'Or

Salmaise Salmaise Côte-dOr