SALON DES VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE, 13 mai 2023, Salmagne.

33ème édition.

Le samedi à 20h : soirée dansante + spectacle magie, hypnose mentalisme, sous chapiteau chauffé, 33€/pers. Hors boisson – Places limitées, sur réservation.

Le dimanche à 12h30 : inauguration du salon en fanfare par la Société Jeanne d’Arc.

Buvette et restauration sur place.

Achat du verre 3€ pour dégustations gratuites.. Adultes

Samedi 2023-05-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-14 19:00:00. 0 EUR.

Salmagne 55000 Meuse Grand Est



33rd edition.

Saturday at 8pm: dance party + magic show, hypnosis and mentalism, under heated tent, 33?/pers. Excluding drinks – Limited number of seats, on reservation.

Sunday at 12:30 pm: opening of the show with a fanfare by the Joan of Arc Society.

Refreshment bar and catering on site.

Buy a 3? glass for free tastings.

33ª edición.

Sábado a las 20:00 h: fiesta de baile + espectáculo de magia, hipnosis y mentalismo, bajo carpa climatizada, 33?/pers. Bebidas no incluidas – Número limitado de plazas, previa reserva.

Domingo a las 12.30 h: apertura del espectáculo con una fanfarria a cargo de la Société Jeanne d’Arc.

Bar y catering in situ.

Compra de una copa de 3? para degustaciones gratuitas.

33. Ausgabe.

Am Samstag um 20 Uhr: Tanzabend + Zaubershow, Hypnose, Mentalismus, im beheizten Zelt, 33?/Pers. Ohne Getränke – Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Sonntag um 12:30 Uhr: Eröffnung der Messe mit Fanfarenklängen der Société Jeanne d’Arc.

Getränke und Speisen vor Ort.

Kauf eines Glases 3? für kostenlose Verkostungen.

