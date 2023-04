LOTO, 21 avril 2023, Salmagne.

Lots de valeur. Buvette et restauration sur place. Possibilité de réserver par téléphone.

2€ le carton – 10€ les 6.. Tout public

Vendredi 2023-04-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-21 . EUR.

Salmagne 55000 Meuse Grand Est



Valuable prizes. Refreshments and food on site. Possibility to reserve by phone.

2? per box ? 10? per 6.

Valiosos premios. Refrescos y comida in situ. Posibilidad de reservar por teléfono.

2? por caja ? 10? por 6.

Wertvolle Lose. Getränke und Speisen vor Ort. Reservierung per Telefon möglich.

2? pro Karton ? 10? für 6.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT SUD MEUSE