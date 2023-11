ATELIER D’ARTS MANUELS SALLLE LAMARQUE CANDO Mont-de-Marsan, 20 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Avec l’association Team SAMA, venez découper, coller, dessiner imaginer votre listes de noel a partir de catalogues de noel.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 18:00:00. .

SALLLE LAMARQUE CANDO

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



With the Team SAMA association, come and cut, glue and draw your own Christmas list from Christmas catalogs

Con la asociación Team SAMA, ven a recortar, pegar y dibujar tus propias listas de Navidad a partir de catálogos navideños

Mit dem Verein Team SAMA: Schneiden, kleben und zeichnen Sie Ihre Weihnachtslisten aus Weihnachtskatalogen

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Mont-de-Marsan