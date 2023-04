Spectacle : Contes à manger du tigre Salle des associations, 5 mai 2023, Sallespisse.

Par la Cie la pierre et le tapis.

Des histoires pour manger… ou être mangé ! Des histoires qui rugissent sous la dent, chantent au creux du ventre, nagent dans l’estomac en compagnie des tortues-citrouilles..

2023-05-05

Salle des associations

Sallespisse 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By the Cie la pierre et le tapis.

Stories to eat… or be eaten! Stories that roar under the tooth, sing in the belly, swim in the stomach in the company of pumpkin turtles.

Por la Cie la pierre et le tapis.

Historias para comer… ¡o ser comido! Historias que rugen bajo los dientes, cantan en el vientre, nadan en el estómago en compañía de tortugas calabaza.

Von der Cie la pierre et le tapis.

Geschichten, um zu essen… oder gegessen zu werden! Geschichten, die unter dem Zahn brüllen, in der Magengrube singen und in Begleitung von Kürbisschildkröten durch den Magen schwimmen.

