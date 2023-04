Crèche de Noël Eglise Salles-sous-Bois Catégories d’Évènement: Drôme

Salles-sous-Bois

Crèche de Noël Eglise, 15 décembre 2023, Salles-sous-Bois. Une crèche réalisée par des bénévoles à découvrir dans l’église du village..

2023-12-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-01-30 18:00:00.

Eglise

Salles-sous-Bois 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A crib made by volunteers to discover in the village church. Un catre fabricado por voluntarios para ser descubierto en la iglesia del pueblo. Eine von Freiwilligen erstellte Krippe, die es in der Dorfkirche zu entdecken gilt. Mise à jour le 2023-02-01 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

