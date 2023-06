Balade pinceaux et sac à dos SALLES Salles, 10 juin 2023, Salles.

Salles,Hautes-Pyrénées

Cerise de l’association « Pinceaux et sac à dos » vous emmène pour une journée insolite au croisement entre l’art et la nature. Découvrez les paysages dans le détail et prenez le temps de les dessiner avec les conseils avisés de Cerise..

2023-06-10 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. EUR.

SALLES Village

Salles 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Cerise from the « Pinceaux et sac à dos » association takes you on an unusual day at the crossroads of art and nature. Discover landscapes in detail and take the time to draw them with Cerise’s expert advice.

Cerise, de la asociación « Pinceaux et sac à dos », le acompañará en una jornada insólita en la encrucijada del arte y la naturaleza. Descubra los paisajes en detalle y tómese el tiempo de dibujarlos con los consejos expertos de Cerise.

Cerise vom Verein « Pinceaux et sac à dos » (Pinsel und Rucksack) nimmt Sie mit auf einen ungewöhnlichen Tag an der Schnittstelle zwischen Kunst und Natur. Entdecken Sie die Landschaften im Detail und nehmen Sie sich die Zeit, sie mit Cerises fachkundiger Anleitung zu zeichnen.

Mise à jour le 2023-06-01 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65