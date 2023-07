Le bienheureux, la baronne et le poète : visite insolite des salles Paul Fort / Pannonica Salles Paul Fort et Pannonica Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Le bienheureux, la baronne et le poète : visite insolite des salles Paul Fort / Pannonica Samedi 16 septembre, 10h00, 12h00, 15h00 Salles Paul Fort et Pannonica Gratuit, dans la limite des places disponibles

Pannonica, scène nantaise de jazz et musiques improvisées et la Bouche d’Air, scène de chanson actuelle, s’associent pour vous proposer une visite insolite de leurs espaces de travail communs : les salles Paul Fort et Pannonica.

LE BIENHEUREUX, LA BARONNE ET LE POETE

En compagnie de Julien Behar, saxophoniste, et Pierre Desvigne, conteur

Un bienheureux martyre, un poète presque pas connu, une baronne déchue pleine de chats s’invitent, s’épanchent, se lâchent entre deux salles, entre les notes entrelacées du saxophone et de mots bien choisis et insensés, le temps d’une visite insolite.

Visites à 10h, 12h et 15h (durée 1h).

Cette proposition est organisée dans le cadre des journées du Patrimoine & Matrimoine

À la croisée de Viarme, de Talensac et des Hauts-Pavés

En partenariat avec la Bouche d’Air, le CCNN-Centre Chorégraphique National de Nantes, le CSC Accoord Hauts-Pavés / Saint-Félix, Pannonica, le Théâtre La Ruche.

Salles Paul Fort et Pannonica 9 rue Basse Porte – 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 51 72 10 10 Bâtiment avec escaliers et marches.

©MFerrow