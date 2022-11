Marché de Noël Salles paroissiales – Notre-Dame du Travail Paris Catégorie d’évènement: Paris

Marché de Noël Dimanche 27 novembre, 10h00 Salles paroissiales – Notre-Dame du Travail Repas, animation, cinéma, stands. Salles paroissiales – Notre-Dame du Travail 36 rue Guilleminot, 75014 Paris Quartier de Plaisance Paris 75014 Île-de-France 9h Messe en portugais.

10h45 Messe en français.

12h Apéro puis déjeuner.

14h30 Projection du film « L’étoile de Noël » (5€ pour le premier enfant et dégressif ensuite).

16h30 Jeux pour les parents et confection de calendrier de l’Avent pour les enfants Tout l’après-midi Buvette : vin chaud, jus de pomme artisanal, chocolat chaud, crêpes, barbe à papa…

Produits de Noël à la vente : huîtres, confitures maison, chocolats, miels.

Stands de produits artisanaux : bijoux, illustrations, coutures, décorations, CD, jeux de société.

Stands de produits portugais artisanaux et culinaires

Exposition des artistes de Notre-Dame du Travail

Restauration sur place

Buffet salé et sucré cuisiné par les paroissiens et vente d’huîtres, crêpes, produits portugais…

Un repas sera spécialement préparé pour les enfants. Dimanche 27 novembre de 10h à 18h, marché de Noël de toute la paroisse.

