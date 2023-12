Formation biblique . « Un chemin dans la Parole pour nous laisser lire par la Parole. » Salles paroissiales de Saint-Léon Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Formation biblique . « Un chemin dans la Parole pour nous laisser lire par la Parole. » 11 janvier – 4 avril 2024, les jeudis Salles paroissiales de Saint-Léon

Dans une ambiance conviviale : mise en perspective du texte puis réflexion personnelle sur ce texte, partage entre participants et bref enseignement. Les jeudis de 20h15 à 22h15 : 11 et 18 janvier / 1, 8 et 29 février / 7, 14 et 24 mars / 4 avril. Chaque rencontre est indépendante de la précédente.

Salles paroissiales de Saint-Léon 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Grenelle Île-de-France

