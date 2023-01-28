SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND PIERRES
SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND, 28 janvier 2023, PIERRES.
SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL Samedi 28 janvier, 20h00 SALLES MAURICE LEBLOND
RENDEZ VOUS 20H00 SALLE MAURICE LEBLOND NOUS JOUERONS EN 2EME PARTIE APRÈS L’ORCHESTRE A CORDE ET L’ORCHESTRE DU 1ER CYCLE ET LA PARTICIPATION DES VOIX SOLEIL
SALLES MAURICE LEBLOND , 28130 PIERRES PIERRES
RENDEZ VOUS 20H00 SALLE MAURICE LEBLOND
NOUS JOUERONS EN 2EME PARTIE APRÈS L’ORCHESTRE A CORDE ET L’ORCHESTRE DU 1ER CYCLE
ET LA PARTICIPATION DES VOIX SOLEIL
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-01-28T20:00:00+01:00
2023-01-28T22:00:00+01:00