SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND PIERRES Catégorie d’Évènement: Pierres

SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND, 28 janvier 2023, PIERRES. SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL Samedi 28 janvier, 20h00 SALLES MAURICE LEBLOND RENDEZ VOUS 20H00 SALLE MAURICE LEBLOND NOUS JOUERONS EN 2EME PARTIE APRÈS L’ORCHESTRE A CORDE ET L’ORCHESTRE DU 1ER CYCLE ET LA PARTICIPATION DES VOIX SOLEIL SALLES MAURICE LEBLOND , 28130 PIERRES PIERRES RENDEZ VOUS 20H00 SALLE MAURICE LEBLOND

NOUS JOUERONS EN 2EME PARTIE APRÈS L’ORCHESTRE A CORDE ET L’ORCHESTRE DU 1ER CYCLE

ET LA PARTICIPATION DES VOIX SOLEIL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T20:00:00+01:00

2023-01-28T22:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Pierres Autres Lieu SALLES MAURICE LEBLOND Adresse , 28130 PIERRES Ville PIERRES lieuville SALLES MAURICE LEBLOND PIERRES

SALLES MAURICE LEBLOND PIERRES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierres/

SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND 2023-01-28 was last modified: by SOIREE CONCERT NOUVEL AN AVEC L’ESPACE MUSICAL SALLES MAURICE LEBLOND SALLES MAURICE LEBLOND 28 janvier 2023 Pierres SALLES MAURICE LEBLOND PIERRES

PIERRES