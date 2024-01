Kern, une insolite rencontre Salles Louis-Claude Roux Challans, 5 avril 2024, Challans.

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T21:40:00+02:00

Hors du temps, une douce musique ancienne nous guide sur le lieu de la rencontre. Kern, dont le nom celtique fait référence au cerf et à ses bois, est incarné par deux danseurs sortant tout droit des contes mythologiques et de l’imaginaire. Majestueux, sensuels et puissants, les deux personnages mi-cerfs mi-humains entament une danse qui célèbre la Nature, la beauté et l’harmonie retrouvées entre deux mondes: celui des hommes et celui des animaux. Une utopique symbiose qui nous plonge dans un rêve enchanté, accompagné par le son intime de la viole de gambe.

Kern, une insolite rencontre qui vous guidera peut-être vers votre animal totem…

Salles Louis-Claude Roux 1, rue des Plantes CHALLANS Challans 85300 Vendée Pays de la Loire

danse musique