Salles Louis-Claude Roux 1 rue des Plantes, 85300 Challans Challans 85300 Vendée Pays de la Loire

MARDI 24 JANVIER 2023

18h30 – Auditorium Lycée Notre-Dame (50’) – Entrée libre

“Chaque homme dans sa nuit va vers sa lumière”

Spectacle théâtral, ponctué de nombreux extraits musicaux, écrit par Patrick Barbier et mis en scène par Pierre Lebrun, sur une idée de René Martin.

Paris au début des années 1900. Le pianiste espagnol Ricardo Vinès, qui vit en France au début du XXe siècle, est le grand ami de Ravel, Debussy et De Falla. Il est notamment le créateur de Gaspard de la nuit et l’initiateur de “concerts historiques” qui remportent un franc succès. Un journaliste vient l’interroger sur la manière dont il conçoit son prochain concert historique autour du thème de la nuit. C’est pour lui l’occasion de se plonger dans les grandes œuvres sacrées ou profanes, poétiques ou fantasmagoriques, qui ont émaillé le répertoire musical, depuis l’époque baroque jusqu’à ses contemporains.

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Salle Louis Claude Roux (45’) – 8€

Les Itinérantes trio vocal a capella

“L’heure du songe”

Les Itinérantes vous convient entre berceuses du monde et standards de jazz à un voyage au royaume des songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines mystérieuses… Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues ou inventées.

SAMEDI 28 JANVIER 2023

10h30 – Médiathèque Diderot (60’) – Entrée libre

André Peyrègne conférencier

“La nuit des romantiques : de l’amour au fantastique”

La nuit a toujours inspiré les romantiques, aussi bien dans le domaine de l’amour que dans celui du fantastique. Un voyage dans les musiques du XIXe siècle nous en convaincra.

13h30 – Théâtre Le Marais (45’) – 2€

Concert des professeurs de la Maison des Arts

Clara Lambert chant

Olivier Rousseau piano

François Badeau basse

Emmanuel Biraud batterie

Eléonore Aubel violon

Benjamin Jarry violoncelle

Jérémie Le Lann piano

Stéphane Atrous saxophone

Tubes des années 80 revisités et œuvres de Boulanger, Dvorák…

15h00 – Théâtre Le Marais (45’) – 6€

Philippe Bernold flûte

Sylvain Blassel harpe

Tulou/Naderman : Nocturne sur un thème de Rossini

Fauré : Berceuse opus 16

Fauré : Sicilienne opus 78

Saint-Saëns : Romance opus 37

Satie/Takemitsu : Le Fils des étoiles, version pour flûte et harpe

Nielsen : The Fog is lifting

Shankar : L’Aube enchantée

16h45 – Église Notre-Dame (45’) – 2€

Ensemble Vocal Alternance

Paul Craipeau direction

Œuvres de Rameau, Schütz, Gounod et Haendel

18h30 – Théâtre Le Marais (45’) – 4€

Thibault Cauvin guitare

Piazzolla : Milonga del Ángel

Pereira : Bate-coxa

Grappelli : Les valseuses

J. Cauvin : Jeux interdits 2

J. Cauvin : Bach autrement I, II, III

Duplessy : La chevauchée céleste de Gengis Khan

Vachez : Raga du soir

20h30 – Salle Louis Claude Roux (60’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Dmitri Liss direction

Tchaïkovski : Sérénade pour cordes en ut majeur opus 48

Haydn : Symphonie n°8 en sol majeur “Le Soir”

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Théâtre Le Marais (45’) – 2€

Orchestre d’Harmonie de Challans

Philippe Miègeville direction

Œuvres de Rameau, Reinecke, Prokofiev, Rimski-Korsakov, Whitacre…

14h00 – Salle Louis Claude Roux (45’) – 12€

Marie-Ange Nguci piano

Sinfonia Varsovia

Aleksandar Marković direction

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21

Fleuron du piano romantique, le 2ème Concerto pour piano de Chopin présente un mouvement lent délicat et inspiré dont la mélodie s’épanche dans un climat de tendre intimité.

15h30 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

“La nuit dans l’opéra”

Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913

Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957

Schubert : Die Nacht D. 983

Schubert : Du bist die Ruh D. 776

Strauss : Traumlicht opus 123

Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8

Gounod : Nuit resplendissante

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Puisant dans le répertoire vocal, Roland Pidoux, éminent violoncelliste, a signé les transcriptions de ce programme destiné à un ensemble particulier : l’octuor de violoncelles – en l’occurrence Cello8, ensemble de jeunes musiciens créé par l’association Talents et Violon’celles. Tout en restant fidèle aux harmonies choisies par les compositeurs, il offre à ces musiques une couleur différente et nous plonge dans l’infinie poésie d’un répertoire lyrique s’étendant du romantisme aux toutes dernières années du XIXe siècle.

16h45 – Théâtre Le Marais (60’) – 2€

Concert des élèves de la Maison des Arts

Œuvres de Tchaïkovski, Mozart, Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Offenbach, Chausson, Gounod…

18h00 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 8€

Apollo5

“O dolce nocte”

Byrd : Vigilate

Monteverdi : Ma te raccoglie, o ninfa

Monteverdi : Sfogava con le stelle

Verdelot : O dolce nocte

Young : The Night

Young : The Owl

All through the Night (traditionnel gallois arrangé par Ben Parry)

Offenbach : Belle nuit, ô nuit d’amour (arrangement)

E. John/Greenwood : Your Song

Howard/Morgan : Fly Me to the Moon

Paisible ou inquiétante, la nuit est toujours magique et mystérieuse… Puisant dans un vaste répertoire s’étendant de la musique de la Renaissance jusqu’à nos jours, Apollo5 a composé un programme particulièrement évocateur incluant des arrangements de chansons folkloriques et de morceaux pop ou jazz spécialement écrits pour l’ensemble.

19h30 – Salle Louis-Claude Roux (45’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : Der Gang zum Liebchen opus 31 n°3

Brahms : Sehnsucht opus 49 n°3

Brahms : Nächtens opus 112 n°2

Brahms : O schöne Nacht opus 92 n°1

Schubert : Shicksalslenker D. 763

Schubert : Gebet D. 815

Schumann : Nachtlied opus 108

Schumann : Zigeunerleben opus 29/3

Von Herzogenberg : Nachtlied opus 73 n°1

La nuit et ses multiples atmosphères ont été une source d’inspiration privilégiée pour les compositeurs romantiques allemands ; on doit ainsi à Schubert, Schumann, Brahms et jusqu’à son disciple Heinrich von Herzogenberg les plus belles évocations romantiques de la nuit.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 10 décembre 2022, Office de Tourisme de Challans, de 9h à 12h30.

Puis les mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, le samedi de 9h30 à 12h30 (jusqu’au mercredi 25 janvier à 17h30).

Week-end de la Folle Journée : billetterie Salles Louis-Claude Roux et sur chaque lieu de concert 30 minutes avant les représentations.

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur saisonculturelle.challans.fr

Office de tourisme de Challans – 1 rue de l’Hôtel de Ville

85600 Challans – 02 51 93 19 75

Informations complémentaires :

www.challans.fr

Service culturel : 02 51 49 18 99

Moyens de paiement : espèces, carte bancaire, e.pass jeunes, chèque.

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (en faire part lors de la réservation).



