Stage de cirque Salles, 31 octobre 2023, Salles.

Salles,Lot-et-Garonne

L’association Un brin de cirque propose des stages à Salles pour les enfants de plus de 8 ans : jongleries, équilibres, clown, objets d’équilibres, acrobaties au sol, puis un peu d’aérien aussi, avec trapèze fixe et tissu..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The association Un brin de cirque offers workshops in Salles for children aged 8 and over: juggling, balancing, clowning, balancing objects, floor acrobatics, and a bit of aerial too, with fixed trapeze and fabric.

La asociación Un brin de cirque propone en Salles cursos para niños a partir de 8 años: malabares, equilibrios, clown, balanceo de objetos, acrobacias en el suelo, y un poco de aéreo también, con trapecio fijo y tela.

Der Verein Un brin de cirque bietet in Salles Workshops für Kinder ab 8 Jahren an: Jonglieren, Balancieren, Clown, Balanceobjekte, Bodenakrobatik, dann auch ein wenig Luftartistik mit festem Trapez und Tuch.

