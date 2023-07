Soirée cinéma de plein air Salles-la-Source, 21 juillet 2023, Salles-la-Source.

Salles-la-Source,Aveyron

Projection nocturne du film d’animation « Tous en scène 2 » vendredi 21 juillet à 22h, musée ouvert à partir de 20h30..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . 5 EUR.

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Late-night screening of the animated film « Tous en scène 2 », Friday July 21 at 10pm, museum open from 8:30pm.

Proyección nocturna de la película de animación « Tous en scène 2 » el viernes 21 de julio a las 22:00 h, con el museo abierto a partir de las 20:30 h.

Nachtvorführung des Animationsfilms « Tous en scène 2 » am Freitag, den 21. Juli um 22 Uhr, Museum ab 20.30 Uhr geöffnet.

