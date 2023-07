Concert Harpe et Piano, les folles semaines de Billorgues. Salles-la-Source Catégories d’Évènement: Aveyron

Salles-la-Source Concert Harpe et Piano, les folles semaines de Billorgues. Salles-la-Source, 20 juillet 2023, Salles-la-Source. Salles-la-Source,Aveyron Les folles semaines de Billorgues, concert harpe et piano, le jeudi 20 juillet à 19h, à Billorgues, Salles-la-Source..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . 15 EUR. Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Les folles semaines de Billorgues, harp and piano concert, Thursday July 20, 7pm, Billorgues, Salles-la-Source. Les folles semaines de Billorgues, concierto de arpa y piano, jueves 20 de julio a las 19:00 h, en Billorgues, Salles-la-Source. Les folles semaines de Billorgues, Harfen- und Klavierkonzert, Donnerstag, den 20. Juli um 19 Uhr, in Billorgues, Salles-la-Source. Mise à jour le 2023-06-23 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Salles-la-Source Autres Adresse Ville Salles-la-Source Departement Aveyron Lieu Ville Salles-la-Source

Salles-la-Source Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-la-source/