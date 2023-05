Week-end solidarité, 20 mai 2023, .

Week-end de solidarité pour les bébés du Pérou.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



Weekend of solidarity for the babies of Peru

Fin de semana solidario para los bebés de Perú

Solidaritätswochenende für Babys in Peru

Mise à jour le 2023-04-26 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC