Fête du muguet, 1 mai 2023, Salles-la-Source.

Rendez-vous place du Griffoul pour la fête du muguet ! Vente de fleurs, vide grenier et animations pour les enfants. Début des festivités le matin avec le petit-déjeuner traditionnel dès 8h..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . EUR.

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie



See you at the Place du Griffoul for the Lily of the Valley Festival! Flower sale, garage sale and animations for children. Start of the festivities in the morning with the traditional breakfast at 8 am.

Nos vemos en la Place du Griffoul con motivo de la Fiesta del Lirio del Valle Venta de flores, mercadillo y animaciones para los niños. Las fiestas comienzan por la mañana con el tradicional desayuno a las 8h.

Treffpunkt Place du Griffoul für das Maiglöckchenfest! Blumenverkauf, Flohmarkt und Animationen für Kinder. Beginn der Feierlichkeiten am Morgen mit dem traditionellen Frühstück ab 8 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-30 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC